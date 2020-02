Mulher que feriu a mãe está presa e vai responder por tentativa de feminicídio

A mulher, de 50 anos, que feriu a facadas a sua mãe, de 70 anos, foi presa por policiais militares por volta das 16 horas, após tentar fugir pela Rodovia dos Metalúrgicos, sentido Rodovia Presidente Dutra, na noite de quinta-feira, em Volta Redonda.

Assim que a idosa chegou com ferimentos no Hospital da Unimed, a polícia foi informada sobre as características da filha, as roupas e o veículo usado na fuga. De posse da informação a Polícia Militar mobilizou várias viaturas para impedir a fuga da suspeita de agressão. O veículo, o EcoSport foi abordado nas proximidades da Casa de Portugal.

A suspeita de agressão contra a própria mãe estava muito nervosa e no interior do seu veículo foram encontradas duas facas bem como as roupas usadas no momento do crime.

Segundo a delegada Waleska dos Santos Garcez, titular da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), a idosa levou facadas na altura da face e pescoço. Segundo apurou a delegada, a discussão entre as duas, ocorreu na residência da vítima, na Rua Francisco Torres, no bairro São Luís, em Volta Redonda.

Os motivos não foram revelados, mas o crime foi presenciado pela irmã da vitima. A autora e a testemunha foram levadas até a sede da Deam em Volta Redonda onde foi ratificada a voz de prisão em desfavor da suspeita que foi presa em flagrante pelo crime de feminicídio tentado. A mesma, cientificada de seus direitos constitucionais se reservou ao direito de permanecer em silêncio e só se manifestará em juízo.

A vítima permanece internada e a autora está custodiada e será encaminhada ao SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) onde será apresentada em audiência de custódia.