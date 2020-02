Obras vão garantir mais exames e cirurgias na Santa Casa de Resende 

Sala que guardava arquivos agora digitalizados vai abrigar espaço para exames ambulatoriais, endoscopia e colonoscopia

A Nova Santa Casa de Resende passa por mais uma etapa de obras, para garantir melhorias e a ampliação dos atendimentos em áreas sensíveis da unidade. Nesta nova fase, o espaço destinado aos raios-X será revitalizado e o antigo arquivo vai dar lugar a uma sala exclusiva para realização de exames ambulatoriais, endoscopia e colonoscopia. Estes procedimentos atualmente são realizados no Centro Cirúrgico, que com essa mudança terá mais horários para atender casos de média e alta complexidade como cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias de otorrino e cirurgia geral.

Um detalhe importante: essa mudança só foi possível graça a digitalização dos antigos arquivos de papéis, que ocupavam a sala a ser reformada. As obras na Santa Casa tiveram início em 2017, contando ainda com uma reformulação administrativa e ajuste financeiro. Com isso, a unidade resgatou a credibilidade e também a confiança da população, que voltou a procurar atendimento no local.

“Com a reformulação do fluxo conseguiremos ampliar a oferta desses tipos de exames, considerado de extrema importância para o apoio ao diagnóstico de diversos tipos de câncer”, destacou o Prefeito Diogo Balieiro Diniz, que foi ver de perto o andamento dos trabalhos.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, ressaltou que a adequação do espaço vai aumentar a capacidade de atendimento público pelo SUS sem comprometer os demais serviços já oferecidos na unidade. Da mesma maneira, as obras são aprovadas pelos profissionais que atendem na Santa Casa. “Durante o procedimento, é possível visualizar as lesões e fazer a retirada de fragmentos, que são encaminhados à análise histopatológica (biópsia). Nas situações em que as lesões estão em estágio inicial, pode-se fazer a ressecção (retirada total da região afetada) por via endoscópica”, explicou diretor médico da Santa Casa, o gastroenterologista Cleber Goulart.

Segundo o médico, a Santa Casa tem realizado um trabalho intenso de humanização, visando a melhoria do serviço prestado ao paciente que busca tratamento especializado na instituição. Ele destacou que as ações envolvem a sensibilização por parte dos profissionais que trabalham com os pacientes, desde a acolhida e preparo, passando pelas orientações explicativas sobre os procedimentos adotados, até a alta com as orientações e retorno com resultado para o médico assistente.