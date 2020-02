Rosana Bergone leva reivindicações de ônibus e trânsito para Secretaria de Transporte

A vereadora Rosana Bergone se reuniu na tarde de quinta-feira, dia 13, com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Maurício Batista, para reivindicar melhorias no transporte público e trânsito nos bairros da Região da Vila Brasília. “Quanto aos ônibus, todos sentem na pele, o quanto eles atrasam e não cumprem os horários todos os dias. Disse a ele, que os casos ocorrem nas linhas que atendem o Verde Vale, Mariana Torres, Fazendinha, Coqueiros, Vila Brasília e Belo Horizonte. Tem morador que está ficando quase três horas no ponto”, alertou Rosana.

Sobre este assunto, o secretário assumiu que a situação realmente está difícil, pois a empresa Sul Fluminense, está passando por dificuldades e não consegue cumprir os horários. “Queremos melhorar, mas as empresas que a prefeitura conseguiu não têm mais ônibus disponíveis. A solução para acabar com este problema será a licitação geral do transporte coletivo e que hoje está parada na justiça”, respondeu Batista.

Rosana disse ainda ao secretário que moradores reclamam que algumas linhas não estão indo até o final do trajeto, devido a problemas causados pelas chuvas dos últimos dias. Os casos acontecem no rodo do final do ônibus no Belo Horizonte e no Fazendinha. “Sobre isso ele disse que nas vias onde há riscos de deslizamentos e barros, os ônibus não estão passando por uma questão de segurança. Ele garantiu que mandará uma equipe a estes locais nesta sexta-feira, dia 14, para avaliar e encontrar solução para o problema”, explicou Bergone, frisando que espera que a questão seja resolvida o quanto antes.

A vereadora entregou ao secretário também uma lista de pedidos que contemplam todos os bairros da Região da Vila Brasília como sinalização das ruas, manutenção e cobertura de pontos de ônibus, colocação de placas de sinalização em vias públicas, placas de identificação das ruas, instalação de rampas de acesso nas calçadas, faixas de pedestres em frente as escolas e unidades de saúde, demarcação de áreas de carga e descarga, mudança nos itinerários de ônibus e mais rigor na fiscalização das linhas 400 Vila Brasília, 405 Coqueiros, Nova Esperança 450, Belo Horizonte 415, Nova Esperança/450 Rua 6 X Fazendinha/455.

O secretário recebeu todos os documentos – indicações e ofícios, que contém pedidos deste 2017 e ficou de dar resposta e solução para estes problemas nos próximos dias. “Vamos fazer os estudos para ver o que é viável, atender os pedidos e fazer o que for possível”, afirmou Batista.

“Fomos bem recebidos e vamos aguardar. Em breve, acredito que teremos respostas positivas para todas estas questões”, afirmou a vereadora.

Divisa de Volta Redonda – O vereador de Barra do Piraí, Paulo Cézar Vieira, o Cezinha, e o líder comunitário do bairro São Luiz da Barra, Hélio Baliza, o Helinho, também participaram da reunião por intermédio da vereadora Rosana Bergone, para reivindicar o retorno do ônibus da linha 320 (São Sebastião), que não está entrando no bairro São Luiz da Barra. Na rua de acesso ao bairro, recentemente, caiu uma barreira e prejudicou a passagem do ônibus, mas segundo o vereador o local já está limpo. Para este problema, Maurício Batista, mandará também nesta sexta-feira, dia 14, uma equipe da STMU ao bairro.

Os motoristas de transporte escolar, David e Rui, também foram recebidos pelo secretário na mesma reunião e fizeram sugestões de melhorias para a circulação do serviço escolar nos bairros que ficam na divisa entre Volta Redonda e Barra do Piraí.