Uma colisão envolveu um carro e uma moto na tarde deste sábado na Rua Quincão, no bairro Triângulo, em Três Rios. Segundo informações do local, a moto bateu na lateral do veículo. O motoqueiro ficou ferido e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

O motorista do carro não ficou ferido. O trânsito, segundo a Guarda Municipal, não sofreu interrupções.