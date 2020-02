Homem é preso com arma e munições em Paraty

Policiais militares prenderam na sexta-feira, um homem com arma e munições, nas proximidades da Rua do Patrocínio, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty. Os agentes estavam em patrulhamento quando avistaram uma dupla em um moto. Ao sinalizar para fazer a abordagem os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram colidindo com a viatura policial.

Após a colisão eles deixaram a moto e tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais militares. Um deles conseguiu fugir. Com o suspeito que foi preso os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, nove munições do mesmo calibre, e um carregador de pistola do mesmo calibre.

Os policiais militares receberam informação de que os dois estariam procurando um desafeto. O suspeito foi levado para a delegacia de polícia, da cidade, onde a ocorrência foi registrada. Foto: Polícia Militar