Homem é preso suspeito de agredir namorada em Barra Mansa

Um homem, de 27 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste sábado suspeito de ter agredido a namorada, de 23 anos, na Rua Michel Wardine, no Centro de Barra Mansa.

Segundo policiais militares, uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde havia uma aglomeração de pessoas. Quando os agentes chegaram a vítima estava caída no chão com uma fratura na cabeça, provocada pela agressão do suspeito.

Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. A jovem foi socorrida e levada para a Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.