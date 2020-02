Uma jaguatirica foi resgatada na manhã deste sábado na Rua do Sertão do Taquari, numa área rural, próximo a Serra da Bocaina, em Paraty. O animal apareceu de uma mata e atacou um cachorro que acabou morrendo. Moradores conseguiram prender a jaguatirica dentro de uma caixa e chamaram a equipe do Corpo de Bombeiros.

O animal foi levado pelos bombeiros para à Polícia Ambiental. O felino não feriu nenhum morador, mas lamentaram a morte do cachorro. Foto: Redes Sociais