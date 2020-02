Pinheiral vai receber R$2 milhões em emendas destinadas pelo Deputado Antonio Furtado

Verba será investida em infraestrutura, saúde e educação

O deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve, na manhã de hoje (14/02), em Pinheiral para conversar com o prefeito da cidade, Ednardo Barbosa, sobre a destinação das verbas que chegam a quase R$2 milhões para este ano. A proposta apresentada inclui obras de infraestrutura, pavimentação de ruas, reforma e construção de praças, além de melhoria na saúde e educação.

– A destinação desses recursos é para que Pinheiral seja uma cidade cada vez melhor e mais fortalecida. Tenho desenvolvido um trabalho com muito entusiasmo para que a população das cidades da região tenham mais qualidade de vida. Essa parceria que estamos fazendo entre a Prefeitura e a Câmara Federal há de gerar ainda muito mais frutos – falou o parlamentar.

Um dos recursos que a cidade vai receber vem do ministério da cidadania com um investimento de R$150 mil para a aquisição de brinquedos inclusivos para colocação em praças e possibilitar a inclusão de crianças com necessidades especiais.

– É com muita alegria que recebi o deputado Delegado Antonio Furtado, aqui em Pinheiral. Ele continua demonstrando o carinho que tem por nossa cidade e veio apresentar as indicações de emendas e verbas destinadas para este ano. Serão obras de infraestrutura, pavimentação e investimentos nas áreas da saúde e da educação – comemorou o prefeito Ednardo.

Visita ao Vih-Ver

Ainda cumprindo as agendas da sexta-feira, o deputado federal Delegado Antonio Furtado esteve no abrigo Vih-Ver, em Volta Redonda, para conhecer o trabalho realizado no local e entender as necessidades de quem vive ali.

– Ficamos muito felizes em receber o deputado Furtado e mostrar nossas necessidades e realidade. Abrigamos 10 portadores do vírus HIV e servimos 6 refeições diárias e as medicações. Visamos sempre o bem estar físico e mental de cada um deles – explicou o presidente da instituição, Luis Alberto Ferreira de Castro.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 135 mil pessoas vivem no Brasil com o HIV e não sabem. Um número alarmante e que faz aumentar a necessidade de prevenção e cuidados.

– Considero de extrema importância o trabalho que o abrigo Vih-ver desenvolve em nossa região. Como deputado, gosto de conhecer essas instituições para ver as reais necessidades e como podemos contribuir para melhorar ainda mais o trabalho que já desenvolvem – contou o deputado Antonio Furtado.