Polícia Militar flagra caminhoneiro com carga de cerveja sem nota fiscal, no bairro Cotiara

A Polícia Militar flagrou no início da madrugada deste sábado, por volta de 1h30mim, um caminhoneiro transportando 1.157 caixas de cerveja de 300 ml (Brahma) totalizando o valor de aproximadamente R$60 mil, sem nota fiscal, na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

Os policiais militares estavam em patrulhamento quando perceberam que o motorista reduziu a velocidade ao deparar com o giroscópio ligado da viatura. Mediante ao comportamento do motorista de reduzir a velocidade do caminhão bruscamente, os policiais fizeram a abordagem. O motorista contou aos agentes que estava passando por aquela estrada para não enfrentar a fiscalização, pois estava com o carregamento sem nota fiscal.

Os agentes fizeram um contato com a fiscalização da Barreira Fiscal, de Inhangapi, em Itatiaia. Foi orientado que o motorista fosse até ao local para os procedimentos cabíveis. Após a emissão da nota fiscal, o caminhão seria liberado para fazer a entrega da mercadoria.