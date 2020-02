Prefeitura realiza ações nas escolas contra drogas, alcoolismo e infecções sexualmente transmissíveis

Atividades serão realizadas a partir desta segunda-feira em seis unidades de ensino

Dados da PNSE (Pesquisa Nacional de Saúde Escolar), cuja realização é do Governo Federal, mostram que mais de 50 por cento dos estudantes cursando o ensino fundamental no Brasil já consumiram bebida alcoólica pelo menos uma vez. Esse percentual totaliza mais de 1,5 milhão de estudantes. Já no caso das drogas ilícitas, principalmente, maconha, cocaína e crack, o índice de alunos que usaram algum tipo dessas substâncias, durante o período do ensino, passou de 230 mil para mais de 236 mil. Quase 90 por cento dos alunos entrevistados pelo levantamento tinham entre 13 e 15 anos.

Os resultados preocupantes do levantamento reforçam a necessidade de investimentos nas ações de prevenção junto aos alunos, motivo pelo qual a Prefeitura de Quatis, através do Programa Saúde na Escola, realiza a partir desta segunda-feira, 17, várias atividades preventivas junto aos estudantes matriculados nas seguintes unidades da rede municipal de ensino: Escola Carlos Campos de Faria (Falcão), Escola Anésia Alves de Oliveira (São Joaquim), Escola Maria Helena Rafael De Elias (Centro), Escola Irmã Elisabete Alves (comunidade quilombola de Santana) e CIEP Municipalizado Marciana Machado De Elias (bairro Nossa Senhora do Rosário). As atividades serão realizadas até a sexta-feira seguinte, 21 de fevereiro.

A programação organizada pelo “Programa Saúde na Escola”, que acontece por meio de ações integradas entre duas secretarias municipais (Saúde e Educação), prevê a realização das ações em cada escola, segundo o cronograma a seguir: segunda-feira, dia 17 (Escola Municipal Carlos Campos de Faria, às 14 horas); terça-feira, 18 de fevereiro (Escola Anésia Alves de Oliveira, às 14 horas); quarta-feira, dia 19 de fevereiro (Escola Maria Helena Rafael De Elias); quinta-feira, dia 20 de fevereiro (Escola Irmã Elisabete Alves), em ambas, no turno da manhã); e sexta-feira, dia 21 (CIEP Municipalizado Marciana Machado De Elias , em horários a ser definidos).

De acordo ainda com o Programa Saúde na Escola, no caso de Quatis, as atividades junto aos estudantes vão ser alternadas nas escolas municipais pela psicóloga Carolina Cersózimo Guimarães; e as enfermeiras Emilen de Oliveira Rocha Fabri, Bárbara Xavier, Fernanda Araújo e Carla Monteiro de Souza.

Segundo a coordenadora do Programa Saúde na Escola em Quatis, psicóloga Carolina Cersózimo Guimarães, além das ações educativas contra alcoolismo e drogas ilícitas, a programação organizada pela administração municipal prevê orientações sobre IST-AIDS (Infecções Sexualmente Transmissíveis). As informações do Ministério da Saúde sobre as IST-AIDS ainda são muito preocupantes, tendo em vista que, no caso da AIDS, por exemplo, o número de notificações positivas em todo o território nacional alcançou o total de 966.058, no período de 1980 a junho do ano passado (2019).

– Na quinta-feira, 20 de fevereiro, transcorrerá no Brasil o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, daí a determinação do Programa Saúde Na Escola em estar ampliando as orientações sobre este tema as infecções sexualmente transmissíveis durante a semana toda – disse Carolina.