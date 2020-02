Programa ‘Orgulho de Volta’ entrega revitalização de unidades escolares

Moradores do Santa Rita de Cássia foram os primeiros beneficiados com a revitalização da Escola Municipal Roraima

O programa ‘Orgulho de Volta’ iniciou neste sábado, dia 15, a entrega de melhorias em diversas unidades escolares de Volta Redonda. Os primeiros beneficiados foram os moradores do bairro Santa Rita de Cássia, que receberam a Escola Municipal Roraima totalmente revitalizada. Na próxima semana, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), entrega os investimentos no Centro Municipal Madre Tereza de Calcutá, no bairro Volta Grande; e na Escola Municipal Pará, no Retiro.

“A nossa gestão vem realizando, desde 2017, reformas, revitalizações com obras de acessibilidade e construção de novas unidades escolares. Ao todo, 50 escolas receberam algum tipo de melhoria. Estamos investindo na educação e no bem-estar dos nossos alunos e profissionais da educação”, lembrou o prefeito Samuca Silva.

Samuca ressaltou que, depois de muita gestão publica, está sendo possível investir mais na cidade. “Quando assumimos, o município tinha um orçamento de R$ 800 milhões e uma dívida de R$ 1,7 milhão. Com um trabalho duro, todos os dias, nós aumentamos a receita, começamos a pagar as dívidas, para hoje poder proporcionar momentos iguais esse. Posso afirmar que hoje a nossa cidade está bem melhor que antes”, disse o prefeito.

A diretora Bárbara Cecília Andrade Tostes destacou que a revitalização da escola mudou o ambiente de trabalho. “É possível ver a alegria dos alunos. Agora eles têm orgulho de vir para a escola e encontrar um ambiente bonito e renovado. Além disso, eu via até um pouco de desmotivação, tanto dos alunos quanto dos funcionários. Isso tudo mudou. Quem não que trabalhar em um ambiente bonito, não é mesmo?”, comentou a diretora.

A Escola Municipal Roraima atende cerca de cem crianças do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental I. O espaço recebeu pintura geral na estrutura e no chão, manutenção nos banheiros, na cozinha e no piso, além da construção de um novo muro na frente da escola. Também há previsão de que a unidade escolar receba, ainda este ano, uma reforma de acessibilidade.

“Essa unidade fica em uma zona rural da cidade e sua revitalização foi de grande importância para os alunos. Estamos investindo em obras, revitalizações e construções das unidades escolares de Volta Redonda. Desde 2017, foram investidos mais de R$ 5 milhões em reformas. E já entregamos duas novas creches para atender ainda mais as demandas da educação da cidade, além de triplicarmos as vagas em tempo integral nas unidades escolares”, declarou a secretária de Educação, Rita Andrade.