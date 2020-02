Flamengo goleia o Atlético PR por 3 x 0 e conquista a Supercopa do Brasil

O Flamengo começou a partida num ritmo alucinante e o primeiro gol não demorou a sair. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Gabigol recebeu na direita e cruzou para Bruno Henrique marcar de cabeça: 1 a 0 para o Flamengo. O segundo gol veio aos 28 minutos. Márcio Azevedo recuou mal para o goleiro Santos, Gabigol, foi mais rápido e empurrou para a rede: 2 a 0.

No segundo tempo também só deu Mengão. Aos 23 minutos, Bruno Henrique disparou com a bola dominada e tentou lançar Gabigol. O goleiro Santos desviou e a bola parou nos pés do sempre decisivo De Arrascaeta. E aí, não tem jeito. Gol do Mengão: 3 a 0.

E ficou assim: 3 a 0 com show da Nação nas arquibancadas do Mané Garrincha e show do time de Jorge Jesus em campo! O Flamengo conquistou o título da Supercopa do Brasil. O seu primeiro desta competição na história. Os gols rubro-negros foram marcados por Bruno Henrique, Gabigol e De Arrascaeta.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Independiente del Valle, fora de casa, às 22h30 (horário de Brasília), pelo primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta será na outra quarta-feira. Foto: Alexandre Vidal (CRF)