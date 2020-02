PRF prende motorista embriagado e sem CNH após perseguição na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da madrugada deste domingo, por volta de 00h30min, um homem que não atendeu o aceno dos policiais rodoviários federais, no km 311 da Rodovia Presidente Dutra, na entrada do Acesso Oeste, em Resende.

Os agentes tinham acabado o procedimento para a remoção de uma motocicleta quando o veículo GM Monza ultrapassou pela direita uma carreta e quase colidiu contra a viatura da PRF e o guincho, passando em alta velocidade.

A viatura partiu em perseguição utilizando a sinalização de emergência e ordenando que parasse. O condutor não obedeceu e continuou a fuga em alta velocidade dirigindo perigosamente.

Na altura do km 304 ele entrou no acesso à Resende, sendo alcançado no quebra-molas em frente ao Shopping Pátiomix Resende. Foram sete quilômetros de perseguição.

Durante a abordagem foi observado que o condutor, de 27 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez, com hálito etílico, desequilíbrio, fala arrastada, olhos vermelhos, desordem nas vestes e exaltado. além de ter confessado não possuir CNH.

No local o condutor recusou a ser submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), sendo preso por dirigir sem possuir CNH. Ele foi encaminhado à 89ª DP de Resende. Na delegacia o condutor decidiu se submeter ao teste etílico, tendo como resultado 0,84 mg/L, confirmando o crime de trânsito de dirigir embriagado.

O condutor foi preso foi enquadrado nos artigos 306 (embriaguez ao volante) e 309 (dirigir sem possuir CNH) do CTB e no artigo 330 (Desobedecer a ordem legal de funcionário público). Na DP foi verificado que o motorista tem vários antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal e dano.

Além da prisão, foram aplicadas multas pelas infrações cometidas no valor total de R$ 5.674,84. A fiança arbitrada pelo delegado foi no valor de R$5 mil. O veículo foi removido ao pátio por estar com licenciamento vencido. Para liberar o veículo o proprietário terá que quitar os débitos pendentes, também. Terá que pagar o guincho (particular) até o pátio e as diárias.