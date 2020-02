Um acidente entre um caminhão e um carro, ocorrido no km 268, da BR 393, no trevo de Dorândia, deixou duas pessoas feridas, o condutor e a passageira do carro. As vítimas foram levadas para o Hospital são João Batista, em Volta Redonda e não há informações sobre o estado de saúde delas.

O motorista do caminhão não se machucou. O trânsito fluiu lentamente pelas vias laterais, uma vez que as duas pistas ficaram interditadas.