Dia D contra o sarampo imuniza 1.906 pessoas em Barra Mansa

O Departamento de Imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa contabilizou na manhã desta segunda-feira, 17, o número de vacinas aplicadas durante o Dia D contra o Sarampo (Campanha Nacional), ocorrido no último sábado, dia 15. Ao todo foram administradas 1.906 doses da tríplice viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.

O Secretário de Saúde, Sérgio Gomes, detalhou a aplicação das doses por faixa etária. “Muitas pessoas compareceram as unidades de saúde para avaliação da caderneta vacinal e verificar se precisavam da dose. Assim, tivemos o comparecimento de 5.469 para 1.906 doses administradas. Recebemos 186 crianças de seis a 11 meses de idade e aplicamos 60 doses da vacina. Houve o comparecimento de 2.801 pessoas com idade entre um e 29 anos, com a vacinação de 408 delas. Registramos 2.482 pessoas com idade entre 30 e 59 anos e deste total, imunizamos 1.438”, explicou.

O Dia D de vacinação contra o Sarampo teve como público alvo crianças, jovens e adultos na faixa etária de seis meses a 59 anos. Mas, a campanha segue até o dia 13 de março. A meta de Barra Mansa é imunizar 95% desse público.

Vale ressaltar que pessoas com suspeita de sarampo, imunocomprometidas, gestantes e crianças com menos de seis meses de idade não devem tomar a vacina. Alérgicos a proteína do leite e a proteína do ovo devem informar essa condição para que recebam conduta específica. Para receber a dose da vacina é necessária a apresentação da carteira vacinal.

O Brasil registrou, nos últimos 90 dias, 6.192 casos confirmados de sarampo, o que corresponde o aumento de 15% em relação ao período de monitoramento anterior, segundo dados do Ministério da Saúde. Em Barra Mansa, há mais de 10 anos não há registros confirmados da doença.