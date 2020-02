Pinheiral oferece curso sobre comercialização de produtos orgânicos

A Prefeitura Municipal de Pinheiral por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural em parceria com o Sindicato Rural de Barra Manda e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) ofertam o curso de comercialização de produtos orgânicos. O curso acontecerá nos dias 20 e 21 de fevereiro às 9 horas na sede da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural na Rodovia Benjamins Constant no km 5. As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro e podem ser feitas na própria secretaria ou através do telefone (24)999878927.

“O curso tem um conteúdo programático bem interessante para os produtores rurais como o que são orgânicos, como produzir, legislação pertinente, formas de comercialização, processo de certificação, cadastro nacional de produtos orgânicos, pontos de venda, controle de estoque e qualidade, diversificação de produtos, embalagens e rótulos”, destacou Bárbara Carlos do Carmo, Técnica em agropecuária do departamento de Desenvolvimento Rural.