Prefeitura de Resende realiza curso de capacitação para agentes da Defesa Civil do município

A Diretoria Geral de Defesa Civil da Prefeitura de Resende, em parceria com o Inea (Instituto Estadual do Ambiente) e a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), promoverá um curso básico de Meteorologia e Monitoramento Hidrometeorológico para agentes da Defesa Civil da região. O curso será na próxima terça-feira, dia 18, na Defesa Civil de Resende, localizada na Estrada Resende-Campo Belo, no bairro Itapuca, ao lado do Areal, tendo como público-alvo agentes da Defesa Civil de Resende e de outras cidades da região como Itatiaia, Porto Real, Barra Mansa, Quatis, Volta Redonda e Pinheiral.

Segundo o diretor do órgão em Resende, Flávio Germano da Silva, a capacitação dos agentes da Defesa Civil irá beneficiar a toda a população.

– Com essa capacitação de nossos agentes de Defesa Civil, é possível melhorar o atendimento aos munícipes que nos pedem ajuda, como também melhorar o monitoramento das chuvas, rios e áreas de risco, serviços que a Defesa Civil realiza no município – ressaltou Flávio Germano.

O curso básico de Meteorologia e Monitoramento Hidrometeorológico acontece de 8h às 14h15 e será dividido em módulos para a especialização dos agentes da Defesa Civil. No primeiro módulo, os agentes aprendem sobre os conceitos básicos de meteorologia. Em seguida, no segundo módulo são repassados à Defesa Civil sobre processos hidrodinâmicos e desastres.

Num terceiro módulo, as equipes da Defesa Civil aprendem sobre as redes de monitoramento e os sistemas de alerta e alarmes. Os agentes também aprendem sobre o funcionamento de equipamentos e procedimentos de manutenção, visando as melhorias nos chamados da população.

A administração municipal lembra aos munícipes que em casos emergenciais de chuvas ou deslizamentos, podem ligar para a Defesa Civil através do 199. A Diretoria de Defesa Civil é responsável pela desocupação de áreas atingidas, mapeamento de áreas de risco e acompanhamento meteorológico.