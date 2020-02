Descaso do DER pode causar uma tragédia na RJ-159 (Quatis-Falcão)

O descaso do governo estadual tem causado vários danos materiais para quem utiliza a Rodovia RJ-159, (Quatis ao distrito de Falcão). A rodovia é a principal via de escoamento da produção agropecuária do município de Quatis. A RJ-159 foi inaugurada no dia 2 de julho de 2014, pelo governador Luiz Fernando Pezão, na gestão do atual prefeito Bruno de Souza.

Ao longo da rodovia existem vários buracos (verdadeiras crateras), mato invadindo a pista e desmoronamento de terras que tomaram parte da rodovia. Desde que foi inaugurada a manutenção é precária. A sinalização está quase toda apagada e motoristas sofrem principalmente dirigindo à noite.

Os acidentes no local são constantes e existe uma grande cratera aberta no meio da pista há cerca de dois meses nas proximidades de uma das entradas para o distrito de São Joaquim (RJ). O buraco (profundo) fica após uma curva onde vários motoristas têm sofrido prejuízos com danos materiais em seus veículos.

Na semana passada, um motorista de um veículo de passeio que vinha sentido Falcão a Quatis caiu dentro dessa cratera. Ele teve ferimentos leves e o carro ficou avariado.

No final da noite de segunda-feira, uma das rodas de um carro (Gol) caiu dentro da cratera, quase ocasionou um grave acidente. O motorista saiu da pista e por pouco não caiu em uma ribanceira. O carro ficou parcialmente destruído. Os pneus furaram, as rodas ficaram empenadas e parte da lataria ficou amassada.

Um guincho foi providenciado e família ficou até por volta das 2 horas no local enfrentando a chuva forte naquela localidade. Outro ponto crítico fica nas proximidades do Clube Náutico Quatiense, no bairro Barrinha. Vários buracos tem causado prejuízos aos motoristas que passam naquele local.

O risco de uma tragédia

As autoridades precisam tomar uma posição o mais rápido possível, para que um caso mais grave não venha ocorrer. A situação é precária e o estado não tem contribuído para a melhoria das rodovias. O descaso pode ocasionar uma tragédia. Recentemente o Jornal Destaque Popular (online) manteve um contato com o prefeito de Quatis, Bruno de Souza (MDB), que não tem medido esforços para ajudar na manutenção da rodovia que liga Quatis-Passa Vinte (Sul de Minas Gerais).