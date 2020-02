Aprovados em concurso se apresentam a Secretaria de Educação de Volta Redonda

Processo prevê a contratação de 606 profissionais da Educação até julho desse ano

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Educação (SME), está realizando a convocação de 153 professores aprovados no concurso público 009/2019, o maior já realizado pelo município em toda a história. Desse total, 73 candidatos foram aprovados para o cargo de Docente I e 80 para Docente II. Ao todo o processo prevê a contratação de 606 profissionais da Educação, até julho desse ano.

O prefeito Samuca Silva ressaltou que já foram convocados mais de 1,6 mil concursados desde 2017. “A cidade clamava por mais concursos públicos. Estamos convocando agora mais de 600 aprovados para a área de educação. Acredito que a educação é o melhor meio de transformar o mundo. Por isso realizamos o maior concurso para o setor da história de Volta Redonda. Isso reflete diretamente na qualidade do ensino disponibilizado na rede municipal de ensino”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Os concursados se apresentaram na manhã dessa terça-feira, dia 18, no auditório da Secretaria de Educação, no bairro Niterói, e foram encaminhados para a realização de exames médicos. O próximo passo do processo acontece em março, quando eles tomam posse.

De acordo com a secretaria municipal de Educação, Rita Andrade, ao final do processo serão convocados 222 Docentes I e 369 Docentes II, além de 15 interpretes de libra, cujo resultado ainda não foi divulgado e homologado. “Era um concurso esperado há muito tempo. O objetivo é de reformar a estrutura funcional da Secretaria Municipal de Educação, priorizando os servidores de carreira e, com isso, seguir na busca pela melhoria contínua no ensino público da cidade”, disse a secretaria.

A professora Isabela Borges de Souza, 31 anos, moradora do bairro Retiro, está ansiosa para começar a trabalhar. “Eu espero contribuir para a qualidade da educação oferecida em nossa cidade. O último concurso realizado em Volta Redonda foi em 2012 e agora vou ter oportunidade de fazer parte do quadro funcional da SME. Estava atuando fora do meu município e estou muito feliz em trabalhar perto da minha casa”, disse a professora.

Abigail Ribeiro Gomes, 42 anos, moradora do bairro Voldac, é professora de Língua Portuguesa e também passou para Docente I. “Acho que a rede municipal de ensino tem muita coisa a oferecer. Estamos tendo uma recepção diferente do que eu imaginava, com muitas explicações sobre o processo de contração. Além disso, a recepção da secretaria de educação foi muito calorosa. Venho de outras redes e não vi isso em outros lugares. Estou muito animada com o trabalho que queremos desenvolver aqui”, disse a professora.

