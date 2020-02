Deputado Furtado sugere e Witzel vai implantar programa de educação contra a violência e drogas

Projeto “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência” para adolescentes e jovens das escolas estaduais será lançado em maio

Atuante na área de prevenção ao uso de drogas, o deputado federal Delegado Antonio Furtado se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para apresentar o programa de educação e combate ao uso das drogas, “Despertar: Sou feliz sem drogas e sem violência”. A ideia é levar um trabalho de conscientização às escolas estaduais para evitar que adolescentes e jovens ingressem no mundo do crime.

– Sempre atuei nessa área de conscientização e combate ao uso das drogas. Com o projeto a “Vida Vale Mais” palestrei para mais de 20 mil alunos nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e tenho muitos relatos de como isso é positivo na vida dos adolescentes. Por isso a ideia é expandir esse programa e trabalhar com um conteúdo para capacitar os professores e transformá-los em multiplicadores. E não ficar só nas falas, mas propor produção de materiais dos alunos, como redação sobre o assunto, por exemplo – explicou o deputado Delegado Antonio Furtado.

O projeto apresentado pelo parlamentar ganhou o apoio e uma proposta de ampliação do tema feita pela primeira-dama do Estado, Helena Witzel. Além de trabalhar a prevenção às drogas, o programa vai atuar no combate a violência doméstica e a cultura de agressão às mulheres.

– Juntamente com a primeira-dama vamos fazer um programa em parceria para lutar contra a violência doméstica, a violência contra a mulher e o uso das drogas. Precisamos alertar e chamar a atenção dos adolescentes para o assunto. É hora de Despertar: sem violência e sem drogas somos felizes! – declarou o governador.

O lançamento do programa está previsto para acontecer em maio, no Maracanãzinho, e vai ficar sob responsabilidade da SubSecretaria Estadual de Prevenção à Dependência Química (Sepredeq), comandada pelo Subsecretário Bruno Marini.

– Essa é uma grande vitória para todas as famílias que verão diminuir ocorrências de envolvimento de jovens com drogas e violência doméstica. Estamos vivendo, nessas áreas, uma verdadeira epidemia que precisa ser banida do nosso convívio. A equipe está muito motivada para fazer o Projeto Despertar ser um grande sucesso – destacou Bruno Marini.

Para motivar a participação no programa, o Governado do Estado estuda oferecer premiações para os alunos que mais se destacarem nas atividades propostas sobre os temas.

– Além de afastar os jovens das drogas, é muito bem-vindo trabalhar também a questão da violência doméstica e contra a mulher. Não queremos que esses jovens repliquem o modelo que veem no bairro e, até mesmo, dentro de casa, com mulheres sendo desrespeitadas, xingadas, ameaçadas, agredidas e, infelizmente, muitas vezes mortas. A prevenção é nossa maior esperança e, certamente, contribuirá para um cenário de mais harmonia familiar – finalizou o Deputado Federal Antonio Furtado.