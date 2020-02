Uma forte tempestade que atingiu a região provocou alagamento e interdição do trânsito no retorno localizado no km 290, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a passagem sob a Rodovia Presidente Dutra encheu e provocou a interrupção de veículos pequenos na localidade. Apenas ônibus, caminhonetes e caminhões estavam passando.