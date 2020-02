Prefeitura mantêm frentes de serviços em estradas rurais

Bruno agradece à Fundação DER pelo atendimento imediato de solicitação da prefeitura

Duas das três máquinas retroescavadeiras utilizadas pela Prefeitura de Quatis nos serviços de conservação, manutenção e recuperação das estradas rurais do Município permanecem de prontidão 24 horas por dias nos distritos de Falcão e São Joaquim, ambos situados na zona rural da cidade (uma máquina em cada um dos distritos). Determinada pelo prefeito Bruno de Souza (MDB), a permanência dos equipamentos nestas localidades rurais tem como objetivo atender as situações de emergência decorrentes das chuvas fortes, muito comuns nesta época do ano.

Segundo Bruno de Souza, a forte chuva ocorrida em Quatis, entre o final da tarde e o começo da noite de domingo passado, causou transtornos em praticamente todas as estradas rurais da cidade. A ocorrência dos estragos motivou o esquema de prontidão na zona rural por parte da prefeitura para recuperar os pontos mais críticos e realizar novas ações emergenciais, no caso de novos transtornos durante esta semana. Atualmente, além das máquinas retroescavadeiras, o esquema de prontidão para as estradas rurais conta com o apoio de três caminhões. Pelo menos 20 operários permanecem mobilizados.

Na manhã desta terça-feira, 18, em atendimento a uma solicitação encaminhada ontem, pelo próprio prefeito Bruno de Souza (MDB), a Fundação DER (Departamento estadual de Estradas de Rodagens) iniciou os serviços de recuperação do trecho conhecido como “curva do açude doce”, cuja localização fica na Rodovia RJ-159. Esta rodovia liga o perímetro urbano de Quatis ao distrito rural de Quatis. Com o temporal de anteontem, houve queda de barreiras no local e o asfalto cedeu na “curva do açude doce”. Foram enviados para o local hoje, pela Fundação DER, três caminhões e uma máquina pá carregadeira:

– Registro o meu agradecimento ao vice-presidente da Fundação DER, Tales Boiteux, e ao presidente desta mesma instituição, Uruan Cintra de Andrade, pelo pronto atendimento ao nosso pedido, voltado ao início imediato da recuperação deste trecho da Rodovia RJ-159, uma vez que a conservação da estrada pertence ao Governo do Estado do Rio de Janeiro – declarou o prefeito, lembrando que, enquanto durar a realização das melhorias neste local, os motoristas devem redobrar a atenção.

O itinerário das estradas rurais administrado pela Prefeitura de Quatis tem cerca de 380 quilômetros. Diante da chuva forte de anteontem, a prioridade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural tem sido liberar imediatamente os trechos afetados por quedas de barreiras e enxurradas, garantindo dessa maneira o escoamento da produção agropecuária e o sistema de transporte escolar, principalmente. As atenções das equipes da prefeitura estão voltadas para as estradas situadas nas regiões de São Joaquim, Falcão, Santana e Bom Retiro. Essas estradas foram duramente atingidas pelos transtornos das chuvas ocorridas 48 horas atrás no Município:

– No momento, a nossa preocupação é atender as emergências para assegurar as condições de tráfego dos veículos. Não temos nenhuma estrada interditada, mas a passagem dos carros de passeios, caminhões e ônibus é feita com dificuldades. Passado o período do ano em que as chuvas normalmente acontecem com mais frequência, de outubro a abril, vamos retomar a recuperação com serviços de patrolamento e colocação de escória, entre outras ações – concluiu o prefeito.

Fotos: Equipamentos do Governo do Estado já estão em Quatis para recuperar rodovia estadual afetada pela chuva.