As fortes chuvas que atingiram a região na noite desta segunda-feira provocaram o transbordamento do Rio Barra Mansa. A Rua Florianópolis, no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa voltou a ser castigada com a enchente.

As chuvas com mais intensidade ocorreram na cabeceira do rio, na divisa com Bananal (SP). Segundo o coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, O alerta da possibilidade de enchentes foi feito por volta das 19 horas.