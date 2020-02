Rodrigo Furtado confirma decisão de STJ sobre pátio de escória no Volta Grande

Corte Superior manteve multa diária de R$ 25 mil sobre as empresas CSN e Harsco

O vereador Rodrigo Furtado (PTC) divulgou nesta segunda-feira (17/02) que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter a multa diária de R$ 25 mil sobre as empresas CSN e Harsco, até que ambas consigam reduzir a pilha de escória no pátio localizado no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. Pela orientação dos magistrados da Corte, segundo o parlamentar, o volume da pilha de escória deverá ser mantido em 4 metros de altura.

“Na qualidade de presidente da Comissão criada para fiscalizar e buscar reparação civil pelos danos causados à população de Volta Redonda, com relação ao acúmulo indevido de escória, informo que obtivemos, juntamente com o Ministério Público Federal e Estadual, importante vitória no STJ. Agora a CSN e a Harsco, só poderão despejar no local menor quantidade do subproduto do aço, para que haja efetivo escoamento”, explicou Rodrigo.

Furtado acrescentou ainda que a escória pode ser utilizada na fabricação de estradas, muros, calçadas, casas, entre outras utilidades. “Basta boa vontade, estudo e respeito ao meio ambiente e a saúde da população. Sabemos da importância da CSN para Volta Redonda, mas acreditamos que é possível um progresso sustentável, respeitando o meio ambiente, a saúde e a vida de nossa população”, completou o parlamentar. Crédito: Osmar Neves