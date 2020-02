Rompimento de lago interrompe RJ-145, em Piraí

O muro de contenção de um lago de uma propriedade particular se rompeu na tarde de domingo e as águas atingiram a Rodovia RJ-145, que liga Barra do Piraí a cidade de Piraí, na localidade conhecida como Toca do Lobo, em Piraí.

A forte correnteza provocou a interdição da pista que impediu a passagem dos veículos. Equipes da prefeitura de Piraí estiveram no local para realizar serviço de limpeza. Os motoristas tiveram que optar por desviar suas rotas para a Rodovia Presidente Dutra, na BR-116, e Rodovia Lúcio Meira (BR-393).