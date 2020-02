Alexandre Serfiotis comemora mais R$ 3 milhões em recursos para Porto Real

Infraestrutura, serviço social, esporte e lazer são as áreas beneficiadas

O deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD) manifestou nesta terça-feira (18/2) sua satisfação por conseguir mais R$ 3 milhões para Porto Real: “Esta conquista é originada de recursos extra orçamentários que buscamos junto aos órgãos do Executivo Federal. Todas as conquistas obtidas pelo mandato para o sul fluminense são celebradas, mas Porto Real é minha cidade, vivo aqui, minha família tem lutado por décadas para melhorar a vida da população, especialmente meu pai, Jorge Serfiotis, que foi o prefeito mais bem avaliado do nosso município”.

Do total dos recursos, R$ 1.966.459,68 serão para pavimentação, recapeamento e sinalização das vias Hilário Ettore, Ana Maria Bernardeli, Avenida B e Duque de Caxias, essa última no Parque Mariana. A parcela final para essas obras, de R$ 938.394,55 mil já foi liberada.

Já para o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, do bairro Novo Horizonte, foram liberados R$ 200.000,00, pagamento final de um total de R$ 250.000,00 para reformar a Unidade.

Por fim, na área de Esporte e Lazer o deputado conseguiu R$ 107.250,00 para a construção de academias ao ar livre nos bairros Novo Horizonte, Fátima e Village, e R$ 731.250,00 para quadra poliesportiva no Parque Mariana. Quanto a essa última obra, foram liberados R$ 365.625,00 relativos à parcela final.

“Cada vitória para a cidade, para as pessoas de Porto Real, é mais um compromisso assumido que se cumpre, e que nos traz alegria e mais firmeza para continuar o nosso trabalho” disse Serfiotis.