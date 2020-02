Polícia apreende drogas em Rio das Flores

Policiais militares apreenderam no início da noite desta sexta-feira, três pacotes grandes de cocaína e cinco papelotes do mesmo entorpecente, na RJ-145, no pórtico de Taboas, distrito de Rio das Flores. Um policial que estava de férias desconfiou de dois homens que estavam dentro de um Corsa Wind vermelho, que foi abordado pela Polícia Militar.

Os entorpecentes foram encontrados dentro do veículo. Dois homens, de 48 e 28 anos de idade, que estavam no veículo foram levados à delegacia de Rio das Flores. (Fotos: Polícia Militar)