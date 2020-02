Polícia Militar apreende mais de mil pinos de cocaína em Valença

Policiais militares apreenderam no final da tarde de quinta-feira, 1.120 pinos de cocaína, com um passageiro que estava em um ônibus na RJ-145, rodovia que liga Barra do Piraí a Valença, no bairro Aparecida, em Valença.

O jovem, de 19 anos, demonstrou nervosismo com a revista e acabou preso em flagrante. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele afirmou que a droga foi adquirida no Rio para ser vendida durante o Carnaval em Santa Isabel do Rio Preto, distrito de Valença.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da polícia.