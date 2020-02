Volta Redonda investe em segurança pública

‘Orgulho de Volta’ lançou Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), na manhã desta sexta-feira, dia 21

O programa “Orgulho de Volta” desta sexta-feira, dia 21, apresentou investimento na área da segurança pública para o município. A Prefeitura de Volta Redonda firmou parceria com a Secretaria de Estado da Polícia Militar para implantação do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). O lançamento do convênio foi na sede da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública (SESP), na Vila Santa Cecília.

O PROEIS permite que a prefeitura contrate policiais militares, nas suas horas de folga, para atender demandas no âmbito da segurança pública, que sejam necessárias e do interesse do município.

O prefeito Samuca Silva esclarece que, embora a segurança pública seja uma atribuição do governo do estado, a gestão municipal tem adotado medidas importantes para trazer mais tranquilidade à população e colaborar com a redução dos índices de criminalidade na cidade. “A própria criação da Secretaria de Segurança Pública é um exemplo disso; também investimos na Guarda Municipal; e implantamos a Cerca Inteligente, monitoramento por câmeras em todas as entradas e saídas da cidade”, afirmou Samuca, lembrando que está em contato constante com os comandos das polícias Militar e Civil.

Ele avisou ainda que tem projeto para implantação de um Batalhão de Cães na Guarda Municipal, o terreno já foi cedido por um comerciante no bairro Roma; que está firmando um convênio para trazer para o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) o banco de dados nacional de veículos furtados e roubados para que sejam identificados ao entrar no município pela Cerca Inteligente. “Além disso, queremos trazer uma Delegacia de Homicídios para Volta Redonda”, falou Samuca.

O secretário Municipal de Segurança Pública, o coronel PM Antônio Goulart, explicou a importância do programa para a cidade. “Através do PROEIS e a continuidade da parceria entre os órgãos de segurança pública o policiamento ostensivo será intensificado e, consequentemente, a sensação de segurança em Volta Redonda. Com a implantação do programa, toda estrutura de segurança da cidade, polícias Militar e Civil, além da Guarda Municipal, terá suas atividades otimizadas”, falou Goular.

O coronel avisou que o trabalho dos policiais que vão atuar no PROEIS começa nesta sexta-feira, dia 21, e continuará durante todo feriado prolongado de Carnaval. “Em seguida, a princípio, a atuação será concentrada nos Centros Comerciais e entradas e saídas da cidade”, informou Goulart.

O presidente da Aciap (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) de Volta Redonda, Luiz Fernando Cardoso, afirmou que o investimento em segurança é imprescindível para o comércio, principalmente para as lojas de rua. “Parabenizo o prefeito pela iniciativa. Uma cidade segura tem um comércio forte que gera emprego e renda”, citou.

Também participaram da cerimônia de lançamento do PROEIS o delegado titular da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, Pedro Paulo Simão da Rocha; o major da Polícia Militar, Fabrício Caramez Triches, que vai coordenar o programa em Volta Redonda; o comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Dalessandro de Assis, e representando o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o major Marcos Paulo de Faria Ferreira, responsável pelo Planejamento Operacional do batalhão.