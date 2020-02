Uma mancha escura saindo do emissário principal da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) foi vista por moradores na manhã desta sexta-feira, no Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Retiro, em Volta Redonda.

O local é o descarte de resíduos industriais da empresa que ainda não se pronunciou sobre o caso. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), deve se manifestar sobre o ocorrido.