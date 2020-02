A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou neste sábado, dois veículos transitando acima da velocidade permitida nos quilômetros 159 e 178, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A operação contou com policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia, utilizando radar portátil, no primeiro dia da “Operação Carnaval”. Foram flagrados 201 veículos acima do limite permitido.

Os dois veículos flagrados estavam numa velocidade de 159 e 178 km/hora, onde a velocidade máxima é de 100 km/hora.