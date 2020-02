Acidente mata assessor do prefeito de Quatis

Flávio Collistet e sua namorada Ednalva morreram em um trágico acidente na manhã deste domingo, por volta das 9 horas, no km 213, no trevo da BR-267, em Bom Jardim de Minas (MG).

O carro em que a mulher, de 54 anos, um Ford Fiesta conduzia bateu violentamente contra uma carreta (Governador Valadares) que seguia sentido Juiz de Fora. Flávio chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Bom Jardim de Minas. A esposa morreu no local do acidente.

Flávio que era assessor de comunicação do prefeito Bruno de Souza, de Quatis, estava seguindo com sua esposa para a cidade de São João Del Rei. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora foi até o local para a ocorrência de trânsito. A perícia foi realizada e o corpo está sendo liberado do IML (Instituto Médico Legal), de Juiz de Fora.

Flávio morava em Resende. O prefeito de Quatis, Bruno de Souza lamentou a morte de seu assessor e disse que a cidade está triste pela perda de um profissional íntegro e dedicado.

Nota de pesar da prefeitura de Quatis

O prefeito Bruno de Souza (MDB), manifesta na tarde do domingo, dia 23, seu pesar pelo falecimento do jornalista e assessor de comunicação da prefeitura Municipal de Quatis, Flávio Collistet.

Morreu nesta tarde vítima de um acidente de trânsito com a sua namorada próximo de Bom jardim.

Toda administração fica de luto pelo servidor.