Homem é encontrado morto no bairro Três Poços

O corpo de Jaime José das Neves Filho, de 60 anos, foi encontrado no início da tarde deste domingo, em sua casa, na Rua 12, no Colorado, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

A mulher dele, de 52 anos, foi socorrida no Hospital São João Batista, com fratura na face, além de escoriações pelo corpo. Uma vizinha acionou a Polícia Militar que ao chegar à casa encontrou a mulher embaixo de uma cama, em estado de choque, com vários hematomas pelo corpo.

O socorro foi feito pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que levou a mulher para o Hospital João Batista. Segundo os agentes, o corpo de Jaime estava no chão, em meio a uma poça de sangue.

Segundo informações passadas pela mulher aos policiais, eles foram vítimas de agressões pelos assaltantes que invadiram a residência. Ainda não tem informações sobre o que foi levado da casa.