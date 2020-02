Marido descobre possível traição, da facada, fica arrependido e leva homem para se medicar no Cais

Um homem, que não teve o nome revelado, descobriu na madrugada desta segunda-feira, que sua mulher tinha um encontro com outro, de 37 anos, em Volta Redonda.

Ele ordenou que sua mulher fosse com ele ao encontro com outro. A mulher foi dirigindo e ele ficou escondido no banco de trás. Exigiu que sua mulher mandasse o homem sentar no banco do carona.

Quando o outro chegou e sentou no banco do carona levou uma facada no pescoço. O marido ficou arrependido e levou a vítima para o Cais do Aterrado e pediu para que ele não comentasse o caso.

Policiais militares foram até o Cais no bairro Aterrado e conversou com a vítima, que não soube informar o nome do agressor. Logo em seguida a mulher foi transferida para o Hospital São João Batista.

Os agentes foram para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feita a ocorrência policial.