Policiais militares acabaram com um balei funk que estava em andamento na Rua União (Beco do Val), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A Polícia Militar fez um contato com o responsável, informando que o evento deveria ar por falta de nada a opor (documento que autoriza a realização de festas).

Os organizadores atenderam ao pedido dos policiais, desligando o som e desmontaram os equipamentos.