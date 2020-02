PRF prende homem com mandado de prisão na Serra das Araras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta segunda-feira, por volta das 10 horas, durante fiscalização relativa à Operação Carnaval, um homem, de 41 anos no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais constataram de que contra o homem, que conduzia uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros ESD de Valença (RJ), havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 11 de abril de 2018, com validade até 7 de agosto de 2028, por crime referente ao Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03), posse ou porte de arma de fogo.

Diante das comprovações, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência encaminhada para 94ª DP de Piraí. Com relação a moto, foi aplicada multa por licenciamento atrasado no valor de R$ 293,47, e retida no pátio para regularização.