Volta Redonda realiza serviço de manutenção durante feriado de Carnaval

Equipe da Secretaria de Infraestrutura vai atuar com recapeamento asfáltico, tapa buraco, limpeza de bueiros e canaletas, capina e roçada em diversos bairros

Os serviços de manutenção em Volta Redonda não param. A prefeitura vai manter uma equipe, com cerca de 250 funcionários da Secretaria de Infraestrutura e empresa contratada, atuando durante todo o feriado prolongado de Carnaval. Diversos pontos do município serão beneficiados com recapeamento asfáltico, tapa buracos, manutenção e reparo de intertravados, reparo, limpeza e melhoria no sistema de drenagem pluvial, capina, roçada, caiação, retirada de entulho e raspagem de barro.

“A manutenção da cidade é um serviço ininterrupto. A prefeitura não pode deixar de atender as prioridades dos moradores por conta do feriado de Carnaval. A equipe está nas ruas, resolvendo problemas urgentes e aproveitando a diminuição da circulação de veículos e pedestres, justamente por conta do Carnaval”, disse o prefeito Samuca Silva.

O secretário de Infraestrutura, Toninho Oreste, afirmou que as equipes foram distribuídas de acordo com as prioridades. “Temos ação por toda cidade. Vamos aproveitar o Carnaval para acelerar os serviços de manutenção em Volta Redonda”, disse.

A programação inclui recapeamento asfáltico e tapa buraco na Rodovia dos Metalúrgicos, Estrada Roma-Getulândia, Vila Santa Cecília, Nossa senhora do Amparo, Santa Cruz e vários pontos da BR-393. Os bairros Vila Rica, Ponte Alta e Santa Cruz recebem equipe para limpeza de bueiros e canaletas. No Retiro, na Via Sérgio Braga, na Rodovia dos Metalúrgicos o serviço executado é retirada de entulho e raspagem de barro. O grupo responsável por capina e roçada vai atuar na Praça Oscar Cardoso, Praça José de Anchieta, Praça do Rodo na Vila Rica Tiradentes, praça no Jardim Normândia, na cabeceira do viaduto castelo branco e nos bairros Eucaliptal, Jardim Ponte Alta e Santa Inez.

Para auxiliar o serviço, os funcionários contam com equipamentos como caminhão espargidor de asfalto, dois rolos compactadores de asfalto, 15 caminhões e duas retroescavadeiras.