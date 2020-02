Adolescente é assaltado, agredido e jogado dentro do Paraíba

Um adolescente, de 14 anos, foi assaltado na madrugada desta quarta-feira, quando retornava para sua residência, depois de ter participado do Carnaval, em Barra Mansa. O adolescente contou que foi abordado na Ponte Mauá, que liga os bairros Saudade e Vila Nova por um homem, que enfiou a mão no bolso dele e pegou R$ 50.

Não satisfeito, enforcou o adolescente, que desmaiou e foi jogado dentro do Rio Paraíba do Sul. A vítima contou que acordou em contato com a água e conseguiu nadar até uma ilha próxima. Pela manhã, ele conseguiu nadar até uma unidade do Saae, onde pediu socorro. Moradores das proximidades ajudaram a retirar o adolescente e acionaram o Corpo de Bombeiros.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu os primeiros socorros. Ele não corre risco de vida. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.