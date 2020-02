Publicitário de Barra Mansa concorre a bolsa de estudo na Itália

O publicitário Rafael Braga, morador de Barra Mansa, é um dos profissionais que estão concorrendo a uma bolsa de estudo na Itália. Ele é um dos 30 finalistas do concurso ‘Selo Embaixada Italiana’, promovido pela Embaixada da Itália no Brasil em parceria com o Instituto Europeu de Design (IED). O objetivo do concurso é eleger o novo selo da embaixada que servirá de timbre para a representação diplomática. O prêmio para o vencedor é uma bolsa no curso de design no IED Itália, incluindo passagens aéreas de ida e volta.

O selo criado por Rafael está participando de uma votação pública no Instagram, no link http://bit.ly/2HZlSrO). Os cinco selos mais votados na rede social irão para decisão de uma comissão julgadora. De acordo com o publicitário, além de propor uma nova imagem institucional, o projeto criado para a Embaixada Italiana simboliza a união entre a Itália e o Brasil, usando como referência a arquitetura da Embaixada.

Confiante no resultado, Rafael conta com o apoio de familiares e amigos, e fala da importância do prêmio. “Atuo na área de criação há 15 anos e ter a oportunidade de estudar em uma escola de design no exterior com tudo pago será, sem dúvidas, uma experiência única”, disse Rafael, solicitando o apoio dos moradores do Sul Fluminense. “A votação no Instagram está aberta ao público até o dia 29 de fevereiro. Para votar, é bem simples: é só curtir o post com o meu selo no link http://bit.ly/2HZlSrO”, explicou. O resultado final do concurso será divulgado pela Embaixada Italiana no dia 20 de março.