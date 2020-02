Volta Redonda realiza mutirão de manutenção durante Quarta-feira de Cinzas

Atuação da Secretaria de Infraestrutura contou com mais de 200 funcionários

A prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), está realizando nesta quarta-feira, dia 26, um mutirão de limpeza por diversos bairros. Com mais de 200 funcionários, o objetivo de mutirão é desobstruir vias, realizar capinas e roçadas, limpeza e uma operação tapa-buracos.

Os serviços foram realizados em vias dos bairros Três Poços, Voldac, Belmonte, Vila Americana, Água Limpa, Aterrado, Jardim Amália II, Açude IV, Brasilândia, Rodovia Sergio Braga, Colina e Vila Rica. Já equipes da operação tapa-buracos atuaram no Roma, Santo Agostinho e na 207. A SMI também realizou limpeza e roçada na Avenida Beira Rio.

O prefeito Samuca Silva destacou que os trabalhos da SMI não foram interrompidos durante o carnaval. ‘’Estamos atuando por toda a cidade durante esse feriado prolongado. Em plena Quarta-feira de Cinzas, temos mais de 200 funcionários trabalhando. Já durante todo o feriado, foram mais de 700 funcionários. A prefeitura não parou de trabalhar na manutenção nos bairros’’, destacou Samuca.

A Secretaria de Infraestrutura também atuou em vias para amenizar transtornos causados pela chuva que atingiu a cidade. Os serviços, que contaram com auxilio de retroescavadeira, aconteceram na Avenida Santa Rita e na Avenida Antônio de Almeida, no Retiro.

O secretário de Infraestrutura, Toninho Oreste, explicou que, com o feriado, a cidade fica com menos movimentação nas ruas, o que favorece os serviços da pasta. ‘’Cumprimos uma orientação do prefeito Samuca de aproveitar o feriado para avançar na manutenção da cidade. Realizamos roçada, capina, troca de lâmpada, tapa buracos, entre outros serviços emergenciais. Nossa programação foi feita para chegarmos a todas as regiões da cidade’’, completou.