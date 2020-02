Adolescente é encontrado morto a machadadas dentro de poço artesiano no bairro Vila Maria

Um adolescente, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro de um poço artesiano, na tarde desta quinta-feira, no quintal de uma residência, no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, o corpo tinha mais de 10 marcas de machadadas no rosto. O suspeito do crime é outro adolescente, com quem a vítima foi vista em frente à mesma residência, na quarta-feira, conforme imagens de câmeras obtidas pela polícia.

Segundo à polícia, os dois menores entraram na residência e por volta das 17h30min, o suspeito saiu procurando algo. Ele teria tentado enterrar o cadáver, mas, como não conseguiu, jogou o corpo dentro do poço. O corpo do adolescente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. Foto: Foco Regional