Chuvas provocam deslizamento de terra na estrada Colônia-Rialto

No local, trânsito flui em meia pista. Prefeitura trabalha para liberar a via

Por conta das chuvas que caíram em Barra Mansa na noite desta quarta-feira (27) e na manhã desta quinta-feira (28), a Defesa Civil registrou um deslizamento de terra na estrada que liga o bairro Colônia Santo Antônio ao distrito de Rialto. No trecho, o tráfego flui em meia pista.

Agentes da Secretaria de Manutenção Urbana estão no local trabalhando na remoção da terra para a liberação da via. De acordo como secretário da Pasta, Luiz Gonzaga, no momento, não poderá ser realizada a retirada total da terra. “Este serviço afetaria o talude e, com isso haveria riscos de novos desmoronamentos. Vamos aguardar o tempo se estabilizar para que esse procedimento seja efetuado”, explicou.

Com relação ao nível dos rios que cortam o município, a Defesa Civil informou que o Paraíba do Sul se encontra elevado devido às chuvas localizadas abaixo da Represa do Funil. O Rio Bananal também está com o nível levemente acentuado, enquanto o Rio Barra Mansa se mantém, até o momento, com o nível inalterado.