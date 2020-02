Dia de Atendimento à Pessoa com Alzheimer passará por reforma geral em VR

O programa Orgulho de Volta segue avançando em Volta Redonda. E nesta sexta-feira, dia 28, às 11 horas, o prefeito Samuca Silva assinará a Ordem de Serviço que dará inicio as obras de revitalização da sede do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, que fica na Rua Quinhentos e Quarenta e Seis, nº 101, Jardim Paraíba. Com a conclusão da obra o serviço será ampliado, aumentando em 50% o número de atendimento.

O local vai receber reestruturação do telhado, incluindo substituição da estrutura metálica e forro do teto, com serviço de impermeabilização; novo revestimento de paredes e piso; além de pintura geral. O prazo para conclusão da obra é de seis meses.

O Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares oferece um conjunto de atividades variadas e interdisciplinares, com objetivo de promover a convivência e ampliar as relações sociais, evitando o isolamento social e a sobrecarga familiar. As atividades coletivas são coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece três refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias.

Serviço: Assinatura da Ordem de Serviço, que dará início as obras de revitalização da sede do Centro-Dia de Atendimento à Pessoa Idosa com Alzheimer.