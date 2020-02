O Flamengo goleou a equipe do Independiente del Valle (Equador), nesta quarta-feira, e conquistou a Recopa Sul-Americana, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com isso, o rubro-negro conquistou o primeiro título na história do torneio.

Os gols foram marcados por Gabigol e dois do meio-campista Gerson. O Flamengo conquistou o seu terceiro título em 2020.