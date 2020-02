Unimed notifica vigilância sanitária sobre caso suspeito de Coronavírus, em Resende

O Hospital Unimed Resende notificou a vigilância epidemiológica do município nesta quinta-feira, 27, sobre um caso suspeito de paciente infectado pelo Novo Coronavirus (COVID-19). A paciente jovem deu entrada na unidade de pronto atendimento com sintomas respiratórios e histórico de passagem por área de risco nos últimos dias, confirmando quadro de notificação.

Segundo protocolo determinado pelo Ministério da Saúde, a paciente teve material coletado para análise e enviado para o Laboratório Central de Saúde Publica do estado (LACEN-RJ), para confirmação. O resultado deve sair em até 72 horas. Com quadro clínico de sintomas respiratórios leves e não portadora de doenças crônicas, a paciente foi liberada para tratamento domiciliar e orientada a isolamento social em sua residência. Ela será acompanhada pelo serviço de epidemiologia do município.

Em nota, a Unimed Resende informa que a unidade hospitalar continua funcionando normalmente e reforça que todos os protocolos de segurança foram adotados, não havendo motivo para pânico.

Resende, 27 de fevereiro de 2020