Acidente envolve três veículos no cruzamento no bairro Retiro

Um acidente envolvendo três veículos no final da tarde desta sexta-feira deixou uma mulher ferida, no cruzamento (sinal de trânsito) da Avenida Antônio de Almeida com a Avenida Jaraguá, no bairro Retiro em Volta Redonda.

A vítima que estava num veículo Gol foi socorrida e levada pela ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista. Os outros veículos envolvidos foram uma Kombi e um Ford K. O Gol perdeu o controle e atingiu o PPC, da Polícia Militar. O trânsito ficou com retenção no sentido Açude. A Polícia Militar esteve no local do acidente. A Polícia Civil chegou pouco depois e o trânsito foi liberado após os trabalhos do perito.