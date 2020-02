Dr. Marcelo Russo é homenageado pelo prefeito de Paraty

O delegado titular da delegacia de Paraty, Marcelo Russo, foi homenageado nesta quinta-feira, pelo seu bom trabalho na segurança pública do município que está completando nesta sexta-feira 353 anos de emancipação político-administrativa. A homenagem (Bom Trabalho na Segurança Publica em Paraty) foi prestada pelo prefeito da cidade Luciano Vidal (MDB) ao delegado que vem prestando um excelente trabalho e elucidando vários crimes sob seu comando.

A última prisão de repercussão foi a do suspeito de matar o turista lituano Adam Zindul, de 37 anos, e de estuprar a esposa dele, novas vítimas de violência sexual em Paraty. Nesta terça-feira policiais civis de Paraty prenderam em flagrante, uma jovem de 18 anos com cerca de seis quilos de pasta base de cocaína. Por reconhecimento de seu trabalho, o prefeito da cidade doou na semana passada a delegacia da cidade, uma embarcação para inibir e coibir os crimes que são cometidos utilizando barcas, lanchas e outros meios utilizando o litoral do Sul Fluminense.