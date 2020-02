Família consegue o valor de R$20mil e corpo será transladado para o Brasil

A família de Coralayne Souza, em 22 anos, a “Carol”, anunciou no final da manhã desta sexta-feira que conseguiu o valor (R$20mil) necessário para o translado do corpo da filha que está no IML (Instituto Médico Legal), na cidade de Rosário, na Argentina, para a cidade de Volta Redonda.

O velório vai ocorrer na próxima segunda-feira, quando está marcado a chegada do corpo a cidade de Volta Redonda. O corpo será velado na Capela Mortuária do Cemitério de Volta Redonda. O local do sepultamento ainda não foi definido pela família.

Abaixo as mensagens da família da Carol

Devanil Eliziário – Agradecendo à todos que colaboraram financeiramente e em oração para que a o corpo da filha pudesse chegar ao Brasil para ser sepultado.

– Bom dia galera gostaria de agradecer quem nos ajudou financeiramente, em oração, da forma que pode. Conseguimos arrecadar o dinheiro. Obrigado a todos pela ajuda e carinho. E se puderem divulgar essa informação, pois as doações podem parar.

– Pessoal gostaria de agradecer em nome da minha família a cada pessoa que nos ajudou e nos deu força nesse momento. Claro, agradecer a Deus porque sem ele nada disso seria possível e dizer que com a ajuda de todos vocês conseguimos os R$20 mil para trazer nossa Carol. Que Deus retribua a cada um tudo que fizeram por nós, acredito que não exista palavra no mundo para expressar a nossa gratidão nesse momento! Muito obrigada mesmo a todos !

– Conseguimos o dinheiro para pagar o translado da Carolayne. Gostaria de agradecer a todos em nome da minha família pela ajuda. Tanto pelos compartilhamentos, palavras de carinho, e doações em dinheiro. Queria agradecer tbm aos jornalista da região, que nos ajudaram na divulgação.

Que Deus abençoe todos vocês.