Homem morre em acidente de trânsito na Rio-Santos

André Santos, de 44 anos, morreu em um acidente de trânsito ocorrido na tarde de quinta-feira, por volta das 15 horas, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do bairro Graúna, em Paraty. André perdeu o controle do veículo e bateu em um barranco. A pista estava molhada escorregadia. Chovia no momento da colisão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, em Angra dos Reis.