Um jovem, de 22 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira, com crack, na Rua Gabriel Gonçalves de Britto, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. Uma denúncia anônima levou os policiais militares até o suspeito. Durante a abordagem, os agentes encontraram o suspeito ao lado de uma mulher, que comprava o a droga.

O suspeito tentou esconder as drogas dentro do casaco que usava, mas foi flagrado com 286 pedras de crack. O jovem foi encaminhado à delegacia de Barra Mansa.